De la política al fenómeno de la curva en U: las motivaciones de crímenes como el de Charlie Kirk

La política no es suficiente. Son incontables los asesinatos que se cometen en nombre de banderas e ideologías, pero a menudo esconden otras motivaciones. Las narrativas de bandos pueden convertirse en excusa e impulso para liberar otro tipo de emociones. Ocurre con gran frecuencia en el ámbito de la radicalización terrorista, pero no solo. También pasa en los casos aislados. Tyler Robinson se suma a una lista de chicos demasiado jóvenes que se convierten en muy poco tiempo en asesinos. Y es necesario preguntarse cómo es posible.