La política de la derecha: sin programa, odio, lawfare y antisocial
"La derecha capitaneada por Aznar, quiere colocar como presidente a un corrupto incompetente como Feijoo y, al grito de 'el que pueda hacer que haga'".
#2
dclunedo
Buanmbulancia urgente.......
1
K
20
#4
koe
*
No como lo que dice ser Izquierda, que tampoco tiene programa mas que repetir mantras que inciden en la guerra de sexos, en una huida hacia adelante. Para no pinchar de golpe y aguantar un pelín más...por 4 votos...
0
K
10
#1
Almirantecaraculo
La izquierda te invita a casa y te promete un cocido de puta madre. Luego acabas en tu casa y se le han quemado las lentejas. Hace falta autocrítica y hay lloros.
La derecha te promete escupirte en la cara y darte una patada en los huevos. Además, acabas en un callejón sin órganos y te han metido el dedo mojado en la oreja. Joder sí, llámame papito!
0
K
7
#3
AlienRoja
#1
Cuanta razón tienes. Los fachas te dicen que son unos hijos de puta... ¡Y lo son!... Y claro, cómo no se les va votar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
La derecha te promete escupirte en la cara y darte una patada en los huevos. Además, acabas en un callejón sin órganos y te han metido el dedo mojado en la oreja. Joder sí, llámame papito!