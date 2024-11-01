·
La política y el deporte siempre han ido de la mano
Te explicamos con dibujos animados y de forma divertida por qué la política y el deporte siempre han ido de la mano, nunca se ha entendido una sin la otra.
politica
#1
HeilHynkel
Quien lo iba a decir ... la selección española vestida de azul. Si buscas vas a ver al Madrid, al Barcelona, al Bilbao ... todos con el mismo saludo en la misma época.
1
K
30
#2
DDJ
*
La gran mayoría de las veces el que dice "no hay que mezclar el loquesea con política" son de los que no creen que las intenciones de los demás puedan ser por motivos altruistas.
Y luego están los que teniendo acceso a micrófonos con mucha audiencia avivan esa respuesta para desviar el tema hacia una discusión falaz, sobre si las acciones se hacen por motivos politicos
1
K
27
#3
HeilHynkel
#2
Como las suyas
0
K
17
#5
Milmariposas
#2
Los que dicen eso son absolutos IGNORANTES. Punto.
0
K
13
#4
cenutrios_unidos
Es que niego la mayor. Un genocidio nunca es un tema político.
Hay que acorralar y denunciar a los asesinos.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
