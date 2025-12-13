edición general
Declaran la ciudad de Cartagena como ‘Lugar de Memoria’ por su singular relevancia durante la guerra y la dictadura

Cartagena será declarada como “Lugar de Memoria” por su singular relevancia durante la guerra y la dictadura, aceptando el Gobierno de España la petición de Francisco Lucas.

