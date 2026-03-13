edición general
Policía será procesado por hacer que su perro muerda a un manifestante pro-Palestina en Radboud Univ. [ENG]

Un oficial de policía será procesado por colocar a su perro en un manifestante durante una manifestación a favor de Palestina en la Universidad de Radboud en Nijmegen el año pasado, informó el Servicio de Fiscalía (OM). El uso del perro fue injustificado porque el “manifestante ya estaba en el suelo y no cometió ningún acto violento contra la policía”, dijo la OM. El perro mordió al manifestante en la pierna y se mantuvo durante “decenas de segundos”, causando lesiones graves.

3 comentarios
#1 flixter
Por comparar con lo que ocurre en otros lares, digo...
#3 Pitchford
The person bitten by the dog will not be prosecuted. “The OM believes that this protester was wrongly identified as a suspect of public violence or resisting arrest and has therefore dismissed the criminal case.”

Y encima la victima mordida por el perro, detenida como sospechosa de un ataque previo a unos guardas, había sido identificada erróneamente y no había hecho nada.. Para más inri...
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Paises Bajos, aclaro para los que como yo no tengan ni puta idea de donde ha sido el evento (aunque la extensión .nl podría ser una pista)
