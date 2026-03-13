Policía será procesado por hacer que su perro muerda a un manifestante pro-Palestina en Radboud Univ. [ENG]

Un oficial de policía será procesado por colocar a su perro en un manifestante durante una manifestación a favor de Palestina en la Universidad de Radboud en Nijmegen el año pasado, informó el Servicio de Fiscalía (OM). El uso del perro fue injustificado porque el “manifestante ya estaba en el suelo y no cometió ningún acto violento contra la policía”, dijo la OM. El perro mordió al manifestante en la pierna y se mantuvo durante “decenas de segundos”, causando lesiones graves.