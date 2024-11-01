edición general
El policía de Palencia que alquiló un piso franco a ETA

Si hubieran tenido eco en los medios de comunicación en su día, si hubieran trascendido a la opinión pública, hubieran sido 'trending topic' en versión arcaica, virales a través del boca a boca. Se habrían devorado en bares, pescaderías y peluquerías. Afortunadamente para la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Palencia, la letra pequeña quedó camuflada, los entresijos de los casos no salieron a la luz. De inverosímiles pueden calificarse algunos de los casos que salpicaron la crónica policial de los años 80 en Palencia.

los12monos
El papel lo aguanta todo, dicen.
mcfgdbbn3
Les troleó colándoles un piso Franco en vez de un piso SabinoArana. :-P
