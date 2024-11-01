El policía de Palencia que alquiló un piso franco a ETA

Si hubieran tenido eco en los medios de comunicación en su día, si hubieran trascendido a la opinión pública, hubieran sido 'trending topic' en versión arcaica, virales a través del boca a boca. Se habrían devorado en bares, pescaderías y peluquerías. Afortunadamente para la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Palencia, la letra pequeña quedó camuflada, los entresijos de los casos no salieron a la luz. De inverosímiles pueden calificarse algunos de los casos que salpicaron la crónica policial de los años 80 en Palencia.