Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas también a practicar servicios sexuales a menores de edad en Madrid

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, liberando a ocho mujeres que eran obligadas a prestar servicios las 24 horas del día. Los miembros de la red utilizaban un timbre a modo de alarma para exigir que las víctimas se presentaran ante los clientes de forma inmediata, interrumpiendo incluso sus horas de comida o descanso. Las mujeres permanecían hacinadas en el sótano de un chalé de lujo que carecía de ventilación suficiente. La disciplina inte...