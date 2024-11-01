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Descubren un chalet en Madrid donde obligaban a mujeres a prostituirse con menores

Descubren un chalet en Madrid donde obligaban a mujeres a prostituirse con menores  

Las mujeres explotadas, unas 15, vivían hacinadas en el sótano del chalet situado junto a Arturo Soria, pero alejado del resto de viviendas, y eran explotadas las 24 horas. Los investigadores calculan que los beneficios de esta trama rondaban los dos millones de euros al año, unos 6.000 euros en un mañana. De hecho, en cuatro días, los agentes que vigilaban la vivienda llegaron a contabilizar más de 600 movimientos, en los que detectaron la presencia de menores, confirmada además por el testimonio de las mujeres.

| etiquetas: sucesos , madrid , menores , prostitución
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4 comentarios
5 0 0 K 62 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
por si no se entiende lo de "prostituirse con menores": no es que hubiera junto a putas de 18 o más años otras putas de menos de 18. es que había puteros que no habían cumplido todavía los 18. por cierto, Arturo Soria es zona de gente bien... esa gente amable que siempre saluda, y que es la que ha tenido ese inmueble alquilado durante 11 años para estas cosas... qué amables, verdad?
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YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
más bien "para que se haga un hombre"
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woody_alien #3 woody_alien
En algunos círculos "bien" todavía se estila el llevar al chaval a estrenarse cuando se hace "un hombre".
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sotillo #2 sotillo
Los Barrios ricos es lo que tienen, que los menores manejan
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