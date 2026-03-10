edición general
La Policía Nacional libera a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en un prostíbulo de Torre Pacheco

La Policía Nacional ha rescatado en Torre Pacheco a cinco mujeres sometidas a explotación sexual en una vivienda utilizada como prostíbulo y ha detenido al dueño como presunto responsable de mantenerlas bajo control y beneficiarse de su situación. Según la investigación, las víctimas, todas ellas extranjeras, fueron engañadas con falsas ofertas laborales y obligadas a trabajar en condiciones abusivas.

4 comentarios
Wolfgang #1 Wolfgang
Hace menos de un año ya liberaron a otras siete mujeres en condiciones parecidas también en Torre Pacheco

www.meneame.net/story/liberan-siete-mujeres-obligadas-prostituirse-24-
tul #2 tul
#1 y no pasara nada como en el caso pokemon porque en estas tramas siempre tienen a policias y politicos untados
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Ahora vienen los machotes pepeteros y voxquimanos que dicen que esas mujeres no son españolas ni víctimas así que no merecen asistencia social como cualquiera. ¬¬
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata *
¿De los clientes se sabe algo?

Más que nada porque son unos putos violadores de mierda, pero es que las feministas dicen elle.
