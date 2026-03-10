La Policía Nacional libera a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en un prostíbulo de Torre Pacheco

La Policía Nacional ha rescatado en Torre Pacheco a cinco mujeres sometidas a explotación sexual en una vivienda utilizada como prostíbulo y ha detenido al dueño como presunto responsable de mantenerlas bajo control y beneficiarse de su situación. Según la investigación, las víctimas, todas ellas extranjeras, fueron engañadas con falsas ofertas laborales y obligadas a trabajar en condiciones abusivas.
