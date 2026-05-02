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Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa

Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa

El agente escuchó gritos desde la calle y, al entrar en el adosado, vio al agresor pegando puñetazos en la cara a la víctima, que estaba acurrucada y en posición fetal en un sofá.

| etiquetas: policia , fuera de servicio , reduce , septuagenario , violencia genero
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7 comentarios
11 2 0 K 131 actualidad
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Pues no se yo si estando fuera de servicio puede haberse metido en un pequeño lio al entrar en una propiedad privada.
Pero supongo que en ese caso lo dara por bueno ya que ha librado a una mujer de una paliza.
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HAL9K #4 HAL9K
#2 #3 Ningún problema. Está totalmente justificado legalmente.
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Spirito #7 Spirito *
#4 Sí, desde luego que está legitimado. No pongo en duda ello y está bien que lo hiciera y para quitarse el sombrero. Chapó por él.

Lo mismo que si la vida de una persona corre claro y evidente peligro, por ejemplo por un incendio, y para salvarla tiene alguien que meterse en el domicilio de otra sin más remedio para salvarlo: está plenamente legitimado.

Lo que quiero decir es que no hace falta suavizar nada en la noticia, es decir, en éste caso un policía revienta la puerta de un piso, o se cuela por la ventana o lo que sea, para salvar a una mujer que estaba en evidente peligro y punto.
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#5 mancebador *
#3
1º- Un policía es policía siempre, esté o no de servicio. Solo tiene que identificarse como tal.
2º- Puede entrar en una propiedad particular ante la comisión de un delito flagrante o ante el deber de socorro, sin necesidad de consentimiento o de autorización judicial.
www.conceptosjuridicos.com/inviolabilidad-de-domicilio/
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llanerosolitario #6 llanerosolitario
#3 Testigos: Los testigos de delitos violentos tienen doble deber: socorrer (art. 195 CP) y denunciar (art. 259 LECrim)
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Spirito #2 Spirito *
¿Cómo al entrar en el adosado?

Que oye, que está bien, que se la jugó entrando en un domicilio ante lo que parecía un delito flagrante y finalmente fue un delito y protegió a la mujer pero, ojo, porque eso lo permite la ley en casos ya muy muy evidentes y/o extremos.
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#1 DonaldBlake
Espero que lo haya dejado con el tamaño de una ameba.
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menéame