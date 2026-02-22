edición general
La Policía Nacional detiene a un hombre por matar a puñaladas a otro en València

El fallecido en el barrio de Benimàmet es un hombre de 59 años, vecino del presunto agresor. Relacionada Alerta en Valencia: 5 personas desaparecidas en los últimos días www.meneame.net/m/actualidad/alerta-valencia-5-personas-desaparecidas-

NPCMeneaMePersigue
5 desaparecidos en días, la ciudad más cara para vivir de Europa, acuchillamientos, está Valencia volviéndose Gotham city
Gnomo
#1 La ciudad más cara para vivir de Europa???
