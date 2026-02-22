·
La Policía Nacional detiene a un hombre por matar a puñaladas a otro en València
El fallecido en el barrio de Benimàmet es un hombre de 59 años, vecino del presunto agresor.
Alerta en Valencia: 5 personas desaparecidas en los últimos días
valencia
sucesos
asesinato
muerte
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
5 desaparecidos en días, la ciudad más cara para vivir de Europa, acuchillamientos, está Valencia volviéndose Gotham city
#2
Gnomo
#1
La ciudad más cara para vivir de Europa???
