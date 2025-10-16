edición general
La Policía Nacional detiene a 12 personas por robar a mayores con el método del "abrazo cariñoso"

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas acusadas de robar a mayores con el método del “abrazo cariñoso” o “hurto amoroso”. Un juzgado de Madrid ha decretado prisión provisional para los detenidos, que elegían entornos rurales para robar a sus víctimas, según informa la Dirección General de la Policía. Se les acusa de 41 delitos de hurtos y cuatro robos con violencia para hacerse con joyas y relojes que después enviaban a Rumanía, como parte de la organización a la que pertenecían. Se estima que el valor de lo robado supera los 200.000€...

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Estas parejas de criminales rumanos, el hombre era quien conducía el vehículo, mientras que la mujer iniciaba la conversación con las potenciales víctimas. Con caricias y abrazos conseguía que las víctimas bajaran la guardia para robar sus objetos de valor, acto seguido, se montaba en el vehículo y huía con su compañero.
Fresita_Kawaii #5 Fresita_Kawaii
#1 Gypsy Kings
#7 omega7767
si tienes que una deuda con hacienda, la tienes que saldar si o si

Estos criminales que roban, deberían de saldar lo robado antes de que el crimen y la condena esté cerrado. Esto va por estos ladrones cariñosos, pero también para los políticos con los sobres
#2 pandasucks
Abrazo multitudinario.
#3 AlexGuevara
Bueno, que te roben no significa que el abrazo no sea cariñoso
#4 Zambombaplayer
A mí me robaron el corazón {0x2764}
