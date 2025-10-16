La Policía Nacional detiene a 12 personas por robar a mayores con el método del "abrazo cariñoso"

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas acusadas de robar a mayores con el método del “abrazo cariñoso” o “hurto amoroso”. Un juzgado de Madrid ha decretado prisión provisional para los detenidos, que elegían entornos rurales para robar a sus víctimas, según informa la Dirección General de la Policía. Se les acusa de 41 delitos de hurtos y cuatro robos con violencia para hacerse con joyas y relojes que después enviaban a Rumanía, como parte de la organización a la que pertenecían. Se estima que el valor de lo robado supera los 200.000€...