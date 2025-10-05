La policía se lleva a un aficionado de Unionistas por escupir a un jugador del Celta Fortuna  

Un aficionado de Unionistas de Salamanca protagonizó una repugnante imagen durante el partido entre el equipo salmantino y el Celta Fortuna. El joven aprovechó un lance del juego próximo a la Tribuna Sur donde estaba ubicado para escupir a uno de los jugadores del filial celeste. Rápidamente, los miembros de la seguridad del estadio y la policía nacional intervinieron para llevarse al sujeto y proceder a su identificación mientras gran parte de la grada le recriminaba su actitud.