La policía se lleva a un aficionado de Unionistas por escupir a un jugador del Celta Fortuna  

Un aficionado de Unionistas de Salamanca protagonizó una repugnante imagen durante el partido entre el equipo salmantino y el Celta Fortuna. El joven aprovechó un lance del juego próximo a la Tribuna Sur donde estaba ubicado para escupir a uno de los jugadores del filial celeste. Rápidamente, los miembros de la seguridad del estadio y la policía nacional intervinieron para llevarse al sujeto y proceder a su identificación mientras gran parte de la grada le recriminaba su actitud.

perogrullobrrr #3 perogrullobrrr
Celtas Fortuna, equipo que parece sacado de un anuncio de tabacos de los 90. los aficionados los llaman los farias
Kantinero #1 Kantinero
Estaría bien la misma celeridad para los delitos cometidos fuera de los estadios
Blackspartak #2 Blackspartak
Los Celtas no entienden las bromas
