edición general
7 meneos
6 clics
La policía italiana frustra un ataque terrorista en una festividad católica en Viterbo (ENG)

La policía italiana frustra un ataque terrorista en una festividad católica en Viterbo (ENG)

La policía italiana ha impedido un ataque terrorista durante un popular festival religioso italiano perpetrado por dos sospechosos turcos, según informes. La noche del 3 de septiembre, la policía italiana arrestó a dos hombres, de 21 y 31 años, a quienes encontró con armas automáticas, pistolas y municiones en un bed and breakfast de Viterbo. Esto estaba cerca del monasterio de Santa Rosa y cerca de la ruta de la procesión religiosa del festival trienal Macchina di Santa Rosa, un evento cultural reconocido por la UNESCO que atrae a decenas de

| etiquetas: policia , italia , atentado , festival , religioso , viterbo
7 0 0 K 81 actualidad
7 comentarios
7 0 0 K 81 actualidad
capitan__nemo #3 capitan__nemo
"While police currently believe the two armed suspects had planned a terrorist plot, they are also exploring alternative hypotheses. One involves arms trafficking, while a second possibility is that they planned to try to free a Turkish mafia boss who was recently arrested in Viterbo."

Asi que o un ataque terrorista, o trafico de armas, o liberar a un mafioso turco detenido en la zona.
Acabaramos.
1 K 32
capitan__nemo #6 capitan__nemo
¿Los delincientes turcos vivian en Italia, en la ue, en el espacio schengen y si no cómo habian entrado y por donde?
0 K 20
pepel #4 pepel *
edit.
0 K 18
Libelulo #1 Libelulo
La religión del amor.
1 K 18
daTO #2 daTO
#1 o que haya más protestas por el genocidio en Europa últimamente. Urge ya un atentado islámico
0 K 10
Sandilo #5 Sandilo
Se les da asilo y casa y mira como lo agradecen.
0 K 6
#7 Ganpalo
A algunos les ha fastidiado,
0 K 5

menéame