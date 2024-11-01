La policía de inmigración tailandesa investiga a israelíes en Pai, Mae Hong Son (Eng)

El coronel Thanathorn Khamthiang, subcomandante de la División de Inmigración 3, declaró que se había ordenado a los funcionarios de inmigración que colaboraran con la policía local de Mae Hong Son para investigar si los israelíes habían excedido la duración de sus visados, trabajado sin los permisos adecuados o infringido otras leyes. Se tomarán medidas estrictas contra quienes se descubra que han infringido la ley. Hizo hincapié en que los visitantes israelíes con visados de turista no están autorizados a trabajar en Tailandia.