edición general
9 meneos
119 clics
La policía holográfica ya patrulla los parques de Corea del Sur, y da más miedo que respeto

La policía holográfica ya patrulla los parques de Corea del Sur, y da más miedo que respeto

Cuando cae la noche en el parque Judong No. 3, en Seúl, un policía de 1,70 metros de altura vigila el lugar hasta que amanece. No es un agente normal: se trata de un holograma en 3D desarrollado por la empresa Hologrammica. Y su labor es todo un éxito. Según la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, desde que comenzó su trabajo el pasado mes de octubre, los delitos en la zona han descendido un 22%. No es extraño que vayan a instalarlo en otros lugares. Como vemos en el vídeo (lo poco que nos dejan ver los insufribles subtítulos), este policí

| etiquetas: corea del sur , policía , holográfica , patrulla , parques , miedo , respeto
7 2 0 K 126 mnm
2 comentarios
7 2 0 K 126 mnm
Xuanin71 #1 Xuanin71
Aquí robarían el proyector.co. Policía y todo
xD xD
2 K 36
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
Allí apenas hay delitos, no sé qué coño tienen en la cabeza o en la cultura pero son extremadamente cívicos. Cuando estuve en Seoul me sorprendió mucho: no hay suciedad pero tampoco hay papeleras, en su extensa red de metro los tornos suelen estar abiertos pero TODO el mundo paga, apenas policías por los barrios (en los lugares importantes sí, hasta militares), etc.
1 K 29

menéame