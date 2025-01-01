La policía holográfica ya patrulla los parques de Corea del Sur, y da más miedo que respeto

Cuando cae la noche en el parque Judong No. 3, en Seúl, un policía de 1,70 metros de altura vigila el lugar hasta que amanece. No es un agente normal: se trata de un holograma en 3D desarrollado por la empresa Hologrammica. Y su labor es todo un éxito. Según la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, desde que comenzó su trabajo el pasado mes de octubre, los delitos en la zona han descendido un 22%. No es extraño que vayan a instalarlo en otros lugares. Como vemos en el vídeo (lo poco que nos dejan ver los insufribles subtítulos), este policí