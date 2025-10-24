edición general
La Policía halla un cuadro que podría ser el Picasso desparecido: todo apunta a que no llegó a salir de Madrid

La obra 'Naturaleza muerta con guitarra' se dio por perdida cuando estaba siendo trasladado de Madrid a una exposición en Granada.

| etiquetas: picasso , pintura
estemenda #2 estemenda
Pues seré un paleto pero vaya puta mierda de cuadro.
#3 Saville
#2 El cuadro será lo que tú quieras creer, pero menuda pedazo de mierda la empresa que ha gestionado la logística.

Estas cosas no se pueden "perder" en transportes tan sencillos sin causas mayores de por medio. Es patrimonio de la humanidad. Incluso en las guerras mundiales hubo peripecias para salvar miles de obras.

Me sigue chirriando que siempre que ocurren cosas de este estilo, hay una complicidad para no dar la info de la empresa implicada. No son baratas, si la cagas apechugas. Es el mercado, amigo.
obmultimedia #4 obmultimedia *
#2 Pintor muerto, sus cuadros se revaloralizan muchisimo aunque sean una putisima mierda, asi es el arte.
Vincent van Gogh en toda su carrera artistica solo vendió un cuadro.
