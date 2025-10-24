·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5856
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
7415
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5233
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4711
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
4616
clics
El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”
más votadas
600
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
484
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
428
Nazis en Vallecas
525
Por Andalucía denuncia la manipulación de al menos un historial clínico: "El gobierno andaluz dice que es mentira hasta viendo las imágenes"
469
VÍDEO | Daniel Guzmán desmonta la tauromaquia en un minuto: “Sólo existe por las subvenciones”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
69
clics
La Policía halla un cuadro que podría ser el Picasso desparecido: todo apunta a que no llegó a salir de Madrid
La obra 'Naturaleza muerta con guitarra' se dio por perdida cuando estaba siendo trasladado de Madrid a una exposición en Granada.
|
etiquetas
:
picasso
,
pintura
6
2
0
K
97
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
97
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Thornton
Anteriormente en menéame:
www.meneame.net/story/investigan-desaparicion-picasso-debia-ser-expues
1
K
39
#2
estemenda
Pues seré un paleto pero vaya puta mierda de cuadro.
0
K
11
#3
Saville
#2
El cuadro será lo que tú quieras creer, pero menuda pedazo de mierda la empresa que ha gestionado la logística.
Estas cosas no se pueden "perder" en transportes tan sencillos sin causas mayores de por medio. Es patrimonio de la humanidad. Incluso en las guerras mundiales hubo peripecias para salvar miles de obras.
Me sigue chirriando que siempre que ocurren cosas de este estilo, hay una complicidad para no dar la info de la empresa implicada. No son baratas, si la cagas apechugas. Es el mercado, amigo.
0
K
6
#4
obmultimedia
*
#2
Pintor muerto, sus cuadros se revaloralizan muchisimo aunque sean una putisima mierda, asi es el arte.
Vincent van Gogh en toda su carrera artistica solo vendió un cuadro.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estas cosas no se pueden "perder" en transportes tan sencillos sin causas mayores de por medio. Es patrimonio de la humanidad. Incluso en las guerras mundiales hubo peripecias para salvar miles de obras.
Me sigue chirriando que siempre que ocurren cosas de este estilo, hay una complicidad para no dar la info de la empresa implicada. No son baratas, si la cagas apechugas. Es el mercado, amigo.
Vincent van Gogh en toda su carrera artistica solo vendió un cuadro.