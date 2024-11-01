La Policía evita que varios inmigrantes asalten la Embajada de Gambia para lograr el certificado de vulnerabilidad

La Policía Nacional intervino en la mañana del martes para evitar que varias personas migrantes que hacían cola frente a la Embajada de Gambia en Madrid asaltaran el edificio tras varias horas de espera para conseguir el certificado de vulnerabilidad, una de las vías para acceder al proceso de regularización de migrantes. Los hechos se produjeron sobre las 10 horas en la Embajada de Gambia, situada en la calle Hernández Iglesias del distrito madrileño de Centro, hasta donde se trasladaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).