La Policía evita que varios inmigrantes asalten la Embajada de Gambia para lograr el certificado de vulnerabilidad

La Policía Nacional intervino en la mañana del martes para evitar que varias personas migrantes que hacían cola frente a la Embajada de Gambia en Madrid asaltaran el edificio tras varias horas de espera para conseguir el certificado de vulnerabilidad, una de las vías para acceder al proceso de regularización de migrantes. Los hechos se produjeron sobre las 10 horas en la Embajada de Gambia, situada en la calle Hernández Iglesias del distrito madrileño de Centro, hasta donde se trasladaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
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Info a disposición de el que quiera... "El certificado de vulnerabilidad lo expiden principalmente los Servicios Sociales… » ver todo el comentario
Nadie asaltó nada. Un bulo para que peña com #1 con él cerebro lavado haga ruído y se indigne mucho por cosas que realmente ni le van ni le vienen.
Por otra parte #6 , no hay mayor disturbio que cuando se ponen a la venta unas entradas para un concierto, un partido de futbol o cualquier evento.
La verdad, ya vale con el lloro y el patetismo. En 20 años todos morenitos, ¿y qué? ¿qué más puto da mientras respetemos nuestra constitución?