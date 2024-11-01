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La Policía evita que varios inmigrantes asalten la Embajada de Gambia para lograr el certificado de vulnerabilidad

La Policía evita que varios inmigrantes asalten la Embajada de Gambia para lograr el certificado de vulnerabilidad

La Policía Nacional intervino en la mañana del martes para evitar que varias personas migrantes que hacían cola frente a la Embajada de Gambia en Madrid asaltaran el edificio tras varias horas de espera para conseguir el certificado de vulnerabilidad, una de las vías para acceder al proceso de regularización de migrantes. Los hechos se produjeron sobre las 10 horas en la Embajada de Gambia, situada en la calle Hernández Iglesias del distrito madrileño de Centro, hasta donde se trasladaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

| etiquetas: policía nacional , inmigrantes , asalto , embajada , cambia , madrid
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9 comentarios
8 2 9 K 15 actualidad
#3 CuiProdestHocBellum
Lo que es un chiste es que alguien se crea esta noticia... Pedazo de BULO... Y los que quedan. Habrán "asaltado" la embajada por otra cosa, como por ejemplo, que los funcionarios de su pais pidan "rasca" para emitir algún documento necesario... Como esta noticia nos van a colar todas las que puedan. El plan está claro. El que pueda hacer que haga...

Info a disposición de el que quiera... "El certificado de vulnerabilidad lo expiden principalmente los Servicios Sociales…   » ver todo el comentario
7 K 84
Chepacoletariado #1 Chepacoletariado *
Este país es un puto chiste
5 K 51
hdblue #4 hdblue
#1 ¿por qué?
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SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Una vez llegaron los agentes, los migrantes gambianos presentes en la zona se calmaron y la Policía no tuvo que intervenir más allá, saldándose los hechos sin detenidos y restableciéndose el orden rápidamente, según apuntan estas mismas fuentes.

Nadie asaltó nada. Un bulo para que peña com #1 con él cerebro lavado haga ruído y se indigne mucho por cosas que realmente ni le van ni le vienen.
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Chepacoletariado #6 Chepacoletariado
#5 ¿Lo del video escalando la pared para colarse dentro es un bulo tambien de cerebros lavados? Por curiosidad
3 K 29
vicvic #8 vicvic
#6 Depende, si lo hace alguien vulnerable como los de la noticia, es un bulo, si El Diario dijera, sin video ni pruebas, que alguien de derechas lo hace, entonces sería cierto y merecería poco menos que cadena perpetua. Funcionan así.
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
#7 Bueno sí, nos afecta en que se reduzca la pobreza. En que haya más mano de obra, mayor consumo y en que tu hija se case con un negrito o un morito, que igual no te mola pero a ella seguro que sí.

Por otra parte #6 , no hay mayor disturbio que cuando se ponen a la venta unas entradas para un concierto, un partido de futbol o cualquier evento.

La verdad, ya vale con el lloro y el patetismo. En 20 años todos morenitos, ¿y qué? ¿qué más puto da mientras respetemos nuestra constitución?
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vicvic #7 vicvic *
#5 Disculpa pero, decir que este proceso ni nos va ni nos viene, con la relevancia y el impacto que tiene, si que es un poquito de tener el cerebro bien lavado con detergente socialista y bien secado después para no cuestionar nada de lo que el gobierno haga.
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vilgeits #2 vilgeits
Supongo que la embajada habrá conseguido el certificado de invulnerabilidad.
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menéame