La policía encuentra 21 coches robados y dos escopetas en un descampado operado por un clan mientras seguía el rastro de una furgoneta sustraída

Numerosas personas se dieron a la fuga al percatarse de la presencia de los agentes municipales. La policía de Fuenlabrada localizó en un descampado en 21 vehículos robados, además de chasis, piezas sueltas de otros coches y dos escopetas. De acuerdo con el relato policial, al percatarse de la llegada de la patrulla, varias de estas personas salieron corriendo del descampado, abandonando en el lugar numerosos vehículos y material relacionado con otros posibles robos.

joffer
Clan, fregonetas, escopetas...
BlackDog
Y esta gente cobrará el IMV... porque claro no tiene ingresos "legales"
