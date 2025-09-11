edición general
La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años

La Policía Nacional ha detenido a una mujer española, de 48 años, por intentar matar a su hija, de 10 años, en un piso del distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, que está a cargo del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la arrestada habría intoxicado a la niña vertiendo restos de pastillas en un yogur que presuntamente dio luego a la menor. Después, habría intentado acabar con su propi

#2 Ominous *
La violencia vicaria de esas. O no, que esa también tenia problemas en la cabeza.
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
"Los agentes encontraron en la casa una gran cantidad de cajas con fármacos y un yogur acabado con "restos de una sustancia en polvo" en su interior. También, una nota de despedida escrita por la mujer quien, según afirman algunas personas de su entorno, tenía problemas psicológicos"  media
Cachopín #3 Cachopín
#1 Me ofende la caricatura, pareciere que hace mofa con las madres protectoras, progresistas, feministas, dispuestas a cualquier cosa antes que: (lo que sea) <fine≤
