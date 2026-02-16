La policía detiene al coordinador de la organización palestina de solidaridad Samidoun en Grecia

La semana pasada fue detenido en Grecia Mohammed Khatib, refugiado político palestino en Bélgica y coordinador europeo de la red Samidoun, un movimiento de solidaridad con los presos palestinos. Khatib viajó a Grecia para participar en un acto público en defensa de la lucha del pueblo palestino. La policía le informó que había sido declarado persona non grata en Grecia por razones de “seguridad nacional” y ha emitido una orden de deportación en su contra desde territorio griego. Mientras, se encuentra detenido.