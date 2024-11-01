La Policía y la DEA desmantelan la red del cártel de Sinaloa que enviaba metanfetamina oculta en mármol

Han detenido a un líder de la organización y a un empresario que ocultaba tres millones de euros en un búnker en una nave industrial. La Policía Nacional ha dado por desmantelada, en la segunda parte de la 'Operación Saga' junto con agentes de la DEA estadounidense, la organización criminal hispano-mexicana vinculada al cártel de Sinaloa presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa oculta en piedras de mármol.