La policía china 'detiene' a un robot humanoide tras asustar a una mujer de 70 años que acabó siendo trasladada al hospital

Un robot humanoide fue 'detenido' tras asustar a una mujer que acabó siendo trasladada al hospital. En el vídeo, se puede ver a esta persona enfrentándose de forma airada al robot antes de que lleguen dos agentes y se lo lleven. La mujer, de 70 años de edad, se encontraba en la calle hablando por teléfono cerca del complejo residencial Lok Yeung Fa Yuen en Patane (Macao) cuando, de repente, vio un robot detrás de ella, lo que le provocó un susto importante.

| etiquetas: robot , macao , mujer , humanoide
bacilo #1 bacilo
Deberían haber detenido a la mujer que es una incívica.
bioibon #2 bioibon *
Los jodios chinos están ya en el 3026... Empezamos a parecer una sociedad de neandertales en occidente comparados con ellos
