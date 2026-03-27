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Polémica por la instalación de una valla divisoria entre los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta Rompe con una convivencia histórica de más de 60 años

Polémica por la instalación de una valla divisoria entre los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta Rompe con una convivencia histórica de más de 60 años

La colocación de una valla para separar los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta, en Zaragoza, ha desatado las críticas de las familias, que se oponen "rotundamente" a esta decisión que "rompe con una convivencia histórica de más de 60 años" entre ambos centros. "Es una decisión tomada de manera unilateral y sin consulta previa", denuncian las AMPAS de ambos colegios. La valla de la discordia, que se ha instalado este mismo viernes por decisión de la dirección del Cesáreo Alierta, ha generado malestar y se ha convertido ...

| etiquetas: valla , divisoria , doctor azúa , cesáreo alierta , convivencia , 60 años , zgz
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2 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
a ver, grupos de papis y mamis histéricos de mierda: se trata de tener un control de las entradas y salidas a través del patio en uno u otro centro educativo. cuando uno de esos enternecedores hijitos se pierda y nadie sepa dónde está, y no haya habido alguien pendiente de si ha entrado o salido de uno o de otro centro... a quién vais a pedir cuentas? NO se va a impedir que sigan utilizando ambos patios o que sigan pasando de un centro a otro a través del patio, simplemente se ha puesto una valla con puerta para poder tener un control de los accesos, de las entradas y salidas. como debe ser en cualquier centro educativo, padres idiotas de mierda!
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elgranpilaf #2 elgranpilaf *
Joder tío, que llevan ya 60 años así. Me imagino que eso lo tendrán ya controlado
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menéame