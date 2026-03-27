Polémica por la instalación de una valla divisoria entre los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta Rompe con una convivencia histórica de más de 60 años

La colocación de una valla para separar los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta, en Zaragoza, ha desatado las críticas de las familias, que se oponen "rotundamente" a esta decisión que "rompe con una convivencia histórica de más de 60 años" entre ambos centros. "Es una decisión tomada de manera unilateral y sin consulta previa", denuncian las AMPAS de ambos colegios. La valla de la discordia, que se ha instalado este mismo viernes por decisión de la dirección del Cesáreo Alierta, ha generado malestar y se ha convertido ...