La polémica "condición" de un joven en 'First Dates' para tener una segunda cita: "Cambiarte al islam, ir más tapada y arrepentirte"

La polémica "condición" de un joven en 'First Dates' para tener una segunda cita: "Cambiarte al islam, ir más tapada y arrepentirte"

Cuando desde ‘First Dates’ preguntaron a Hamza si tendría una segunda cita con Gisela, este dijo que sí, pero puso “una condición”. “Si en un futuro nos casamos, tienes que cumplir unas condiciones: cambiarte el islam, ir más tapada y, sobre todo, arrrepentirte de lo que has hecho antes”, fueron las palabras del joven. Lo más sorprendente para muchos es que Gisela, lejos de pensarlo, admitió que lo aceptaría “en un futuro”. “Qué vergüenza y qué poca dignidad… Estamos perdidos”, se queja un usuario en X.

LázaroCodesal #3 LázaroCodesal
Los guionistas casa dia mas imaginativos.
EpifaníaLópez #6 EpifaníaLópez *
#3 Sí, eso también es cierto. No he visto mucho el programa pero cada vez que lo he visto, al menos una de las cenas (la más esperpéntica) tenía pinta de estar guionizada.

EDIT: O al menos tiene un trabajo de casting de buscar frikis y hacerlos sacar todo su potencial, bueno.
#10 BurraPeideira_
#3 Querrás decir menos imaginativos, que ese guión se le ocurre a cualquier memo.
LázaroCodesal #12 LázaroCodesal
#10 Bueno...han conseguido viralizar el programa y que tu y yo estemos en horas de trabajo comentándolo....Mañana aumentará la audiencia buscando una burrada similar o mas grande, gracias en parte a la publicidad que le estamos dando aquí....:-P
#8 mcfgdbbn3 *
Suponiendo que no sea guión, lo mejor que puede hacer el tío es irse a vivir a un país islámico, que es muy fácil aprovecharte de un régimen democrático para unas cosas, pero luego no aceptar esa democracia para todo. #Gente_jeta #Vaya_Morro
Jaime131 #2 Jaime131
Arrepentirte de lo que has hecho antes: me arrepiento de haber venido aquí.
#13 ombresaco
#7 siempre habías escuchado "Dios los CRIA y ellos se juntan". En búsqueda rápida, parece que existen ambas versiones, aunque cría es más común
hdblue #14 hdblue
Que sí, que ya os hemos oído.
Ahora suélteme el brazo, xenófobos de mierda.
EpifaníaLópez #1 EpifaníaLópez
Lo peor de todo... la respuesta de la chavala.
#7 Vactor20
#1 Dios los crea y ellos se juntan. A cada cual mas tonto. Anda qur iba a dejar yo que alguien dijera que religion o lo que tengo que hacer
DrEvil #11 DrEvil
Habría que cancelar un programa que permite decir esas cosas :troll:
#4 chema79 *
A mi lo de las cabras no me va... pero cada uno es libre de pedir lo que quiera...
#5 Mk22
Lo que estamos importando en este país...
#9 luckyy
Luego, que si costumbres!! La hiyab no deja de ser una cárcel y una mordaza y hasta que no tengan conciencia de ello seguirán presas. por qué ellos pueden ir de occidentales y ellas seguir en el siglo XIII?
