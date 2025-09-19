La polémica "condición" de un joven en 'First Dates' para tener una segunda cita: "Cambiarte al islam, ir más tapada y arrepentirte"

Cuando desde ‘First Dates’ preguntaron a Hamza si tendría una segunda cita con Gisela, este dijo que sí, pero puso “una condición”. “Si en un futuro nos casamos, tienes que cumplir unas condiciones: cambiarte el islam, ir más tapada y, sobre todo, arrrepentirte de lo que has hecho antes”, fueron las palabras del joven. Lo más sorprendente para muchos es que Gisela, lejos de pensarlo, admitió que lo aceptaría “en un futuro”. “Qué vergüenza y qué poca dignidad… Estamos perdidos”, se queja un usuario en X.