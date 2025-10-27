·
135
meneos
426
clics
Polémica en Cadaqués: la CUP denuncia pisos turísticos ilegales de la familia de Pilar Rahola
La formación denuncia más de 80 alojamientos sin licencia en el municipio. ...
|
etiquetas
:
cadaqués
,
cup
,
pilar rahola
,
girona
64
71
0
K
443
actualidad
9 comentarios
#3
The_Ignorator
Asentamientos ilegales.....no sé por qué Pilar seguro que se siente comoda con eso
10
K
103
#1
Fartón_Valenciano
"
Vallverdú señaló que entre los inmuebles identificados figuran propiedades de “personalidades del pueblo”,
como el marido de Rahola o la propia alcaldesa
. Añadió que este hecho es especialmente grave porque, según la CUP, Serinyana habría reformado su casa y la habría destinado al alquiler turístico tras decretar una moratoria de licencias, utilizando una licencia de vivienda compartida
"
Te tienes que reír... .
9
K
90
#5
autonomator
Sionista, pesetera, cretina y dañina. Espero que la empuren
7
K
81
#2
Olepoint
*
80, 80 y las familias españolas con problemas para acceder a la vivienda. O la sociedad española acaba con estos hijos de puta especuladores o ellos joden a toda la sociedad española.
7
K
64
#8
mr.wolf
#2
Ahora viene
@Findeton
a decirte que hay que construir más para que se puedan comprar 80 más.
0
K
10
#6
A_Ramos
Sería interesante saber su opinión si unos colonos se asentasen en varias de sus propiedades y las hiciesen suyas de acuerdo a un arcano texto.
5
K
50
#4
Paisos_Catalans
Hasta que no se prohiban en toda españa...
2
K
33
#7
unaizp
Estaría bien sacar un estudio de cuantos pisos tienen los familiares de los políticos.
A lo mejor esos explicaría muchas cosas.
3
K
31
#9
mr.wolf
#7
Sólo tienes que mirar a los políticos directamente para ver que la mayoría tienen chollito de rentas del alquiler:
www.congreso.es/es/web/guest/busqueda-de-diputados
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
