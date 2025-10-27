edición general
Polémica en Cadaqués: la CUP denuncia pisos turísticos ilegales de la familia de Pilar Rahola

Polémica en Cadaqués: la CUP denuncia pisos turísticos ilegales de la familia de Pilar Rahola

La formación denuncia más de 80 alojamientos sin licencia en el municipio. ...

The_Ignorator #3 The_Ignorator
Asentamientos ilegales.....no sé por qué Pilar seguro que se siente comoda con eso :roll:
10 K 103
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
"Vallverdú señaló que entre los inmuebles identificados figuran propiedades de “personalidades del pueblo”, como el marido de Rahola o la propia alcaldesa. Añadió que este hecho es especialmente grave porque, según la CUP, Serinyana habría reformado su casa y la habría destinado al alquiler turístico tras decretar una moratoria de licencias, utilizando una licencia de vivienda compartida"

Te tienes que reír... . xD xD xD
9 K 90
autonomator #5 autonomator
Sionista, pesetera, cretina y dañina. Espero que la empuren
7 K 81
Olepoint #2 Olepoint *
80, 80 y las familias españolas con problemas para acceder a la vivienda. O la sociedad española acaba con estos hijos de puta especuladores o ellos joden a toda la sociedad española.
7 K 64
mr.wolf #8 mr.wolf
#2 Ahora viene @Findeton a decirte que hay que construir más para que se puedan comprar 80 más.
0 K 10
#6 A_Ramos
Sería interesante saber su opinión si unos colonos se asentasen en varias de sus propiedades y las hiciesen suyas de acuerdo a un arcano texto.
5 K 50
Paisos_Catalans #4 Paisos_Catalans
Hasta que no se prohiban en toda españa...
2 K 33
unaizp #7 unaizp
Estaría bien sacar un estudio de cuantos pisos tienen los familiares de los políticos.
A lo mejor esos explicaría muchas cosas.
3 K 31
mr.wolf #9 mr.wolf
#7 Sólo tienes que mirar a los políticos directamente para ver que la mayoría tienen chollito de rentas del alquiler:
www.congreso.es/es/web/guest/busqueda-de-diputados
0 K 10

