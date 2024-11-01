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‘Un poeta’ o la precariedad del artista

‘Un poeta’ o la precariedad del artista

Convierte su nueva película en un espejo en el que cuestionarse como creador y como hombre. "Muestra la peor versión de mí", dice.

| etiquetas: cine , películas , el poeta
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