¿Podría el plástico en tu comida estar alimentando el Alzheimer? [eng]

Los micro y nanoplásticos, prevalentes en el medio ambiente, entran rutinariamente en el cuerpo humano a través del agua que bebemos, los alimentos que comemos e incluso el aire que respiramos. Esas partículas de plástico se infiltran en todos los sistemas del cuerpo, incluido el cerebro, donde pueden acumularse y desencadenar condiciones similares al Alzheimer, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Rhode Island