¿Podría el plástico en tu comida estar alimentando el Alzheimer? [eng]

Los micro y nanoplásticos, prevalentes en el medio ambiente, entran rutinariamente en el cuerpo humano a través del agua que bebemos, los alimentos que comemos e incluso el aire que respiramos. Esas partículas de plástico se infiltran en todos los sistemas del cuerpo, incluido el cerebro, donde pueden acumularse y desencadenar condiciones similares al Alzheimer, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Rhode Island

rob #1 rob
Podría. O no...
Gry #2 Gry *
Podrían, pero no existe un grupo de control de personas que no consuman plástico para comparar. Igual alguna tribu aislada del amazonas...

Edit: "Los Tsimane son conocidos por tener la mejor salud cardiovascular de todas las poblaciones del mundo, pero ahora los científicos dicen que su dieta y hábitos serían la clave para el envejecimiento cerebral saludable y combatir enfermedades como el Alzheimer."

www.infobae.com/america/mundo/2021/05/26/esta-tribu-del-amazonas-podri
Skiner #3 Skiner
Lo que no hay duda es que aumentan tus posibilidades de tener cáncer de manera considerable.
#4 akyrna
No calenteis comida dentro de recipientes de plástico.
