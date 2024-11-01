¿Podría la Gran Pirámide ser mucho más antigua de lo que pensábamos? Un nuevo estudio afirma que sí. (ENG)

En un artículo publicado en enero de 2026, el ingeniero italiano Alberto Donini presenta un método de datación poco convencional, conocido como el Método de Erosión Relativa (REM), que, según él, podría cuestionar la cronología, aceptada desde hace tiempo, que sitúa la construcción de la Pirámide de Keops alrededor del 2560 a. C. Según los cálculos de Donini, los patrones de erosión en la base de la pirámide podrían sugerir una fecha de construcción decenas de miles de años anterior, posiblemente incluso a finales del Paleolítico. (inglés)