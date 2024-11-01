edición general
¿Podría la Gran Pirámide ser mucho más antigua de lo que pensábamos? Un nuevo estudio afirma que sí. (ENG)

En un artículo publicado en enero de 2026, el ingeniero italiano Alberto Donini presenta un método de datación poco convencional, conocido como el Método de Erosión Relativa (REM), que, según él, podría cuestionar la cronología, aceptada desde hace tiempo, que sitúa la construcción de la Pirámide de Keops alrededor del 2560 a. C. Según los cálculos de Donini, los patrones de erosión en la base de la pirámide podrían sugerir una fecha de construcción decenas de miles de años anterior, posiblemente incluso a finales del Paleolítico. (inglés)

HeilHynkel
podrían sugerir una fecha de construcción decenas de miles de años anterior

bulo, sensacionalista, magufada ... elija una (o más de una)
4 K 56
arturios
#1 El autor ya confiesa que su método es un poco "mire usté" y en general dejan claro en el artículo que ni se ha publicado el estudio ni se lo creen realmente.

Pero el autor sólo pretende dar, con su método, un orden de magnitud de la fecha de construcción de la pirámide... sensacionalista en todo caso.

En Indonesia se ha encontrado una pirámide de hace un porrón de años (entre 27.000 y 14.000 años de antigüedad) lo que hace que no sea TAN descabellado, y además, apilar un piedro encima de otro no tampoco es construir el CERN, de ser cierto nos abriría un nuevo relato histórico que podría ser muy interesante (podría, podría, podría, podría...).
0 K 9
devilinside
#10 ¿Nórdicos y grises, respectivamente?
1 K 19
#12 cybermouse
#11 Hostia...en lo de "grises" me has pillao. Tocado y hundido :-(

Punto para el señor :-D
Punto para el señor :-D
0 K 7
placeres
.. Pues esa imagen es mucho más realista que lo que hemos visto de la peli de Nolan o similares. xD :troll:

aún quedaban mamuts vivos en Siberia oriental cuando se construyeron las piramides

Era para 1 pero parece que estoy ignorado, ¿porque demonios meneame no mantiene la estructura de mensajes?
0 K 11
insulabarataria
#3 si pones doble # se mantiene, por ejemplo #_1#_1 (pero quitando los _ claro) mantiene la estructura
1 K 21
placeres
Las dataciones por erosión no se consideran fiables en esta zona porque la mayoría no es capaz de calibrar mínimamente el desgaste real provocado por los cambios de humedad y, sobre todo, el desgaste del soluto cuando el agua se desplaza por la superficie debido a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo de miles de años.

.. Ni para bulo da. lamentablemente, sería maravilloso hacer retroceder tanto la civilización humana con ese nivel de desarrollo.

.. Ni para bulo da. lamentablemente, sería maravilloso hacer retroceder tanto la civilización humana con ese nivel de desarrollo.
0 K 11
Derko_89
#2 Y te olvidas de otro factor: el desgaste de la arena. Que las tormentas de arena desgastan más que las lluvias torrenciales.

Además, si las pirámides fueran tan antiguas, habría algún registro de ello en, por ejemplo, el arte rupestre de la zona.
0 K 10
#4 cybermouse
Al final tendrán razon J.J. Benitez, Erik Von Daniken y el magufo de Cuarto milenio. Las construyeron seres superiores venidos de Ganimedes :troll:
0 K 7
devilinside
#4 Discrepo. Venían de Raticulín
0 K 12
#7 cybermouse
#5 Bueno, pero hacian escala en Ganimedes para repostar :-D
1 K 19
devilinside
#7 Y para insertar algunas sondas anales entre los ganimedianos que abducían
0 K 12
#10 cybermouse
#8 Creo que son ganimedienses, los ganimedianos son más bajitos
0 K 7

