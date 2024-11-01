¿Podría la Gran Pirámide ser mucho más antigua de lo que pensábamos? Un nuevo estudio afirma que sí. (ENG)

En un artículo publicado en enero de 2026, el ingeniero italiano Alberto Donini presenta un método de datación poco convencional, conocido como el Método de Erosión Relativa (REM), que, según él, podría cuestionar la cronología, aceptada desde hace tiempo, que sitúa la construcción de la Pirámide de Keops alrededor del 2560 a. C. Según los cálculos de Donini, los patrones de erosión en la base de la pirámide podrían sugerir una fecha de construcción decenas de miles de años anterior, posiblemente incluso a finales del Paleolítico. (inglés)
bulo, sensacionalista, magufada ... elija una (o más de una)
Pero el autor sólo pretende dar, con su método, un orden de magnitud de la fecha de construcción de la pirámide... sensacionalista en todo caso.
En Indonesia se ha encontrado una pirámide de hace un porrón de años (entre 27.000 y 14.000 años de antigüedad) lo que hace que no sea TAN descabellado, y además, apilar un piedro encima de otro no tampoco es construir el CERN, de ser cierto nos abriría un nuevo relato histórico que podría ser muy interesante (podría, podría, podría, podría...).
Punto para el señor
aún quedaban mamuts vivos en Siberia oriental cuando se construyeron las piramides
Era para 1 pero parece que estoy ignorado, ¿porque demonios meneame no mantiene la estructura de mensajes?
.. Ni para bulo da. lamentablemente, sería maravilloso hacer retroceder tanto la civilización humana con ese nivel de desarrollo.
Además, si las pirámides fueran tan antiguas, habría algún registro de ello en, por ejemplo, el arte rupestre de la zona.