¿Podrá Rufián unir a la izquierda?  

¿Gabriel Rufian conseguirá que todos los partidos de izquierda se unan nuevamente? Hablamos sobre él, Yolanda Diaz, Bildu, ERC, Podemos y analizamos cuales podrían ser los problemas que enfrenten de cara a unas posibles elecciones
Cuantos jueces han perdido sus trabajos por esas causas o han acabado en la carcel?
Cual es el resultado, y compensaria repetirlo con el mismos o parecidos procedimientos?
Creo que al ser independista Rufian sera incluso peor. La justicia sigue siendo la que es , solo es necesario un par de articulos en medios comprados un juez adecuado y una uco con ganas.
Y todo esto no tiene que ser nuevo , pueden ser exactamente los mismos de la vez anterior.
Cuando IU se unió a Podemos, IU se quedó sin militancia y ahora pasará lo mismo si se crea una nueva coalición.
En la práctica estas nuevas coaliciones solo han servido para dejar a los partidos de izquierda sin gente y para aupar a caras conocidas que ya hace tiempo que ofrecieron lo que tenían que dar, y ya es tiempo que dejen paso a otra gente.
