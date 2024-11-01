edición general
¿Podrá Rufián unir a la izquierda?

¿Gabriel Rufian conseguirá que todos los partidos de izquierda se unan nuevamente? Hablamos sobre él, Yolanda Diaz, Bildu, ERC, Podemos y analizamos cuales podrían ser los problemas que enfrenten de cara a unas posibles elecciones

JackNorte #2 JackNorte *
Podran los jueces montar lo mismo que contra podemos dadas las circustancias y las consecuencias que han tenido? Si es que lo hace?
Cuantos jueces han perdido sus trabajos por esas causas o han acabado en la carcel?
Cual es el resultado, y compensaria repetirlo con el mismos o parecidos procedimientos?
Creo que al ser independista Rufian sera incluso peor. La justicia sigue siendo la que es , solo es necesario un par de articulos en medios comprados un juez adecuado y una uco con ganas.
Y todo esto no tiene que ser nuevo , pueden ser exactamente los mismos de la vez anterior. xD
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
O vamos juntos o nos matan por separado
#4 soberao *
#3 Crear un "nuevo partido" una "nueva coalición" para la "unión de las izquierdas" solo sirve para crear una división nueva y para vaciar a los partidos de izquierda de su militancia, por poner juntos a partidos que aunque estén dentro del rango de la izquierda pero son partidos rivales.
Cuando IU se unió a Podemos, IU se quedó sin militancia y ahora pasará lo mismo si se crea una nueva coalición.

En la práctica estas nuevas coaliciones solo han servido para dejar a los partidos de izquierda sin gente y para aupar a caras conocidas que ya hace tiempo que ofrecieron lo que tenían que dar, y ya es tiempo que dejen paso a otra gente.
#5 Grahml
Qué tiempos aquellos en los que cada noticia sobre Rufián tenía un comentario sobre los 18 meses.

Tan mítico como el spammer de la Jennifer Lawrence.
enochmm #7 enochmm
Primero tendría que ser él de izquierdas ¬¬
ansiet #1 ansiet
¡¡RUFIAN PRESIDENTE!!
Barney_77 #6 Barney_77
#1 El no lo querría. Demasiado trabajo.
