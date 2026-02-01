edición general
Los poderosos ya no quieren tu dinero, sino tus datos

Durante buena parte de la historia, el poder se ha medido en oro, tierras, fábricas o pozos de petróleo. Hoy las grandes fortunas tienen cifras de riqueza más altas que nunca, aunque nos enseñaran que las grandes desigualdades terminaron con la implantación de las democracias, los derechos humanos y todas esas premisas que defendieron nuestros antepasados a sangre y fuego...

HeilHynkel #4 HeilHynkel
Quieren tus datos pa sacarte mejor el dinero.
Apotropeo #3 Apotropeo
Errónea: Antes querían tú dinero, ahora quieren tus datos y tú dinero.
#5 soberao
Musk tiene su dinero en acciones como el resto de ricos en EE.UU, lo de neto no se refiere a que tiene el dinero en una piscina como el tío Gilito...
ombresaco #2 ombresaco
Paises más pobres por PIB, según la IA de Google.

Sudán del Sur: ~$224 - $455 USD (frecuentemente el país más pobre, afectado por conflictos y crisis alimentaria)
Burundi: ~$280 - $490 USD
República Centroafricana: ~$348 - $532 USD
Malaui: ~$361 - $580 USD
Madagascar: ~$472 - $595 USD
República Democrática del Congo: ~$487 - $743 USD
Mozambique: ~$500 - $663 USD
Níger: ~$503 - $751 USD
Yemen: ~$400 - $417 USD (país no africano más pobre)
Sierra Leona: ~$489 - $916 USD

Si una sola persona tiene más dinero que todo Sudán del Sur, para qué quiere nadie el dinero de ningún sudanés?
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Si se observan las grandes fortunas actuales, se aprecia una concentración de riqueza sin precedentes. Elon Musk tiene casi 400.000 millones de dólares en patrimonio neto y ha sido el primer individuo en la historia reciente en superar los 500.000 millones, según estimaciones de Bloomberg y Forbes. Jeff Bezos, CEO de Amazon, ha alcanzado picos superiores a los 220.000 millones de dólares.
