Los poderosos ya no quieren tu dinero, sino tus datos

Durante buena parte de la historia, el poder se ha medido en oro, tierras, fábricas o pozos de petróleo. Hoy las grandes fortunas tienen cifras de riqueza más altas que nunca, aunque nos enseñaran que las grandes desigualdades terminaron con la implantación de las democracias, los derechos humanos y todas esas premisas que defendieron nuestros antepasados a sangre y fuego...