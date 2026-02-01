Los poderosos ya no quieren tu dinero, sino tus datos

Durante buena parte de la historia, el poder se ha medido en oro, tierras, fábricas o pozos de petróleo. Hoy las grandes fortunas tienen cifras de riqueza más altas que nunca, aunque nos enseñaran que las grandes desigualdades terminaron con la implantación de las democracias, los derechos humanos y todas esas premisas que defendieron nuestros antepasados a sangre y fuego...
| etiquetas: redes , internet , datos , empresas
Sudán del Sur: ~$224 - $455 USD (frecuentemente el país más pobre, afectado por conflictos y crisis alimentaria)
Burundi: ~$280 - $490 USD
República Centroafricana: ~$348 - $532 USD
Malaui: ~$361 - $580 USD
Madagascar: ~$472 - $595 USD
República Democrática del Congo: ~$487 - $743 USD
Mozambique: ~$500 - $663 USD
Níger: ~$503 - $751 USD
Yemen: ~$400 - $417 USD (país no africano más pobre)
Sierra Leona: ~$489 - $916 USD
Si una sola persona tiene más dinero que todo Sudán del Sur, para qué quiere nadie el dinero de ningún sudanés?