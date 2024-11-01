edición general
Una poderosa admisión de un propagandista del Kremlin da un giro de 180º a la guerra en Ucrania: "Se está fortaleciendo"

Más de tres años desde el inicio de la guerra contra Ucrania, uno de los objetivos de Putin, la desmilitarización de Ucrania, ha ido en sentido contrario.

cosmonauta
Esto no te lo explicarán en Rusia today.
Abril_2025
Ucrania, de pequeño país siendo avasallado por el primo de Zumosol porque se le ocurrió vestirse como una democracia a fabricante e impulsor del i+d de la industria armamentística del continente.

A este paso le acabaremos pidiendo nosotros que se unan a la UE, no ellos.
