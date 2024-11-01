·
Una poderosa admisión de un propagandista del Kremlin da un giro de 180º a la guerra en Ucrania: "Se está fortaleciendo"
Más de tres años desde el inicio de la guerra contra Ucrania, uno de los objetivos de Putin, la desmilitarización de Ucrania, ha ido en sentido contrario.
etiquetas
:
ucrania
,
rusia
#1
cosmonauta
Esto no te lo explicarán en Rusia today.
#2
Abril_2025
Ucrania, de pequeño país siendo avasallado por el primo de Zumosol porque se le ocurrió vestirse como una democracia a fabricante e impulsor del i+d de la industria armamentística del continente.
A este paso le acabaremos pidiendo nosotros que se unan a la UE, no ellos.
A este paso le acabaremos pidiendo nosotros que se unan a la UE, no ellos.