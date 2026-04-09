El Poder Judicial abre expediente a un juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente a un magistrado que empleó inteligencia artificial, en concreto Chat GPT, para redactar el borrador de una sentencia y que enfrenta una posible sanción de suspensión y multa.
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Seguro que hasta la IA lo hubiera deducido
El problema no es usar la IA ... es no revisar lo que responde.
1. Suspensión Provisional (Medida cautelar) Mientras se tramita un procedimiento disciplinario o judicial, el juez puede ser suspendido preventivamente. En este caso:
Sí percibe retribuciones básicas: El juez tiene derecho a cobrar su sueldo base y los trienios por antigüedad.
No percibe complementos: Se dejan de pagar los complementos de destino, específicos o variables.
Excepciones: El pago puede suspenderse totalmente si el procedimiento se paraliza por culpa del propio juez o si este no comparece ante la justicia (rebeldía).
¿Alguien sabe si esta suspensión implica no pagarle por esos 15 días o son como vacaciones?
Si yo tuviese un chollo, la vara de mando o como se diga, haría lo posible por mantenerla entre mis manos y no prestársela a nadie ni siquiera un momento.