edición general
28 meneos
31 clics
El Poder Judicial abre expediente a un juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

El Poder Judicial abre expediente a un juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente a un magistrado que empleó inteligencia artificial, en concreto Chat GPT, para redactar el borrador de una sentencia y que enfrenta una posible sanción de suspensión y multa.

| etiquetas: poder judicial , juez , redacción , sentencia , chatgpt , sanción
23 5 0 K 91 actualidad
13 comentarios
23 5 0 K 91 actualidad
Comentarios destacados:      
tusitala #3 tusitala
Ya verás cuando se den cuenta de que el expediente que han abierto también está redactado con chatgpt.
7 K 93
#2 luckyy *
Esto es mucho peor que decir que es imposible saber quién es M. Rajoy en un contexto tan concreto como un juicio al PP.
Seguro que hasta la IA lo hubiera deducido
4 K 43
#4 NoMeVeas
#2 Exacto, es que te tienes que reír. ¿Cual es el delito de utilizar chat gpt? Con sus defectos, lo que suelte va a ser mas verídico y ajustado a derecho que las burradas que sueltan los inquisidores que tenemos por jueces.
2 K 31
#12 luckyy
#4 y en efecto, al preguntar a la IA por M. Rajoy te dice quién es y toda su biografía.
1 K 21
pepel #7 pepel
La prevaricación y el lawfayer no son IA.
2 K 39
efectogamonal #1 efectogamonal
La justicia tirando de IA para redactar sentencias. Qué podría salir mal, verdad? {0x1f525}
1 K 31
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#1

El problema no es usar la IA ... es no revisar lo que responde.
3 K 63
devilinside #10 devilinside
#1 Lo peor de todo es que a lo mejor la sentencia de la IA es mejor que las que ponía el tipo con su inteligencia natural
1 K 20
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Pues seguro que lo hizo mejor que la redacción del TS con el fiscal general.
1 K 21
#11 Pitchford
Pues me has despertado la curiosidad y le he preguntado a Gemini. Dice que sí, pero sin complementos, para que no se diga.. El pobre tiene que comer esos 15 días..
1. Suspensión Provisional (Medida cautelar) Mientras se tramita un procedimiento disciplinario o judicial, el juez puede ser suspendido preventivamente. En este caso:
Sí percibe retribuciones básicas: El juez tiene derecho a cobrar su sueldo base y los trienios por antigüedad.
No percibe complementos: Se dejan de pagar los complementos de destino, específicos o variables.
Excepciones: El pago puede suspenderse totalmente si el procedimiento se paraliza por culpa del propio juez o si este no comparece ante la justicia (rebeldía).
0 K 20
#5 XXguiriXX
quince días de suspensión
¿Alguien sabe si esta suspensión implica no pagarle por esos 15 días o son como vacaciones?
0 K 12
Nube_Gris #13 Nube_Gris
Soy un malpensado y creo que este toque de atención viene porque temen perder el mando de la justicia y que la IA pueda argumentar de forma así, o sea, de forma justa.
Si yo tuviese un chollo, la vara de mando o como se diga, haría lo posible por mantenerla entre mis manos y no prestársela a nadie ni siquiera un momento.
0 K 10
hazardum #9 hazardum
Di que si, la protección de datos a tomar por culo, para que...
0 K 8

menéame