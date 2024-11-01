·
2024-11-01
Podemos ya negocia con el PSOE el traspaso migratorio a Cataluña
La condición de los morados para sentarse a dialogar era la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros, ya conseguida a través de un real decreto aprobado a finales de enero
podemos
psoe
catalunya
actualidad
4 comentarios
actualidad
#3
Meneador_Compulsivo
Traguemos:
⦁ Podemos tumbará la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña: “para leyes racistas, no se puede contar con los votos de Podemos”
⦁ Belarra (Podemos) cree que los Mossos harían "batidas racistas" con las competencias de inmigración
⦁ Podemos rechaza apoyar la delegación a Cataluña de las competencias en inmigración
Que el casoplón no se paga solo
2
K
40
#1
Fartón_Valenciano
www.youtube.com/watch?v=hvBNsfxvUro
1
K
20
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Gran noticia que Cataluña consiga esas competencias, a ver si el resto de comunidades lo consiguen
1
K
18
#4
CharlesBrowson
Aqui siendo del sur, cada vez es mas claro que la politica de este pais, sobre todo esa gente que "va" de izquierdas es muy Yo si, Tu no. Y luego pasa lo que pasa, pero en verdad no es culpa de la gente de allí, sino de los efialtes y demas calaña que por algun motivo de complejo de inferioridad aplauden estas cosas, los que somos andaluces nos hemos cruzado en algun momento con algunos de ellos, aqui mismo he visto alguno pulular
0
K
8
