edición general
12 meneos
13 clics
Podemos tumbará la transferencia de competencias de inmigración a Catalunya

Podemos tumbará la transferencia de competencias de inmigración a Catalunya

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado la postura de la formación en los pasillos del Congreso justificando que “para leyes racistas, no se puede contar con los votos de Podemos”. Fuentes de la dirección han confirmado a posteriori que la iniciativa responde únicamente a la batalla electoral que Junts mantiene con Aliança Catalana, formación que ha recortado distancia en las encuestas. Podemos ha sostenido sus acusaciones al propio preámbulo de la norma, en el que se ha definido la inmigración como “un problema” y...

| etiquetas: podemos , tumbar , transferencia , competencias , inmigración , cataluña
11 1 0 K 131 actualidad
17 comentarios
11 1 0 K 131 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 AlexGuevara
Ligeramente jacobinos, no lo pueden evitar. Al final, ya lo decía Pla, lo más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas (p viceversa)
4 K 55
Robus #16 Robus
#2 sí, definitivamente son españoles y cono tales tienen que tumbar cualquier iniciativa catalana.
0 K 12
Supercinexin #4 Supercinexin
Bien por Podemos. Una vez más añadiendo cordura a los delirios nazionanistas. A ver si no para qué cojones quieren "competencias en inmigración" las comunidades autónoma. Miedo me dan esas "competencias" cayendo en manos de los derechistas de los Junteros/CiUeros. Que son básicamente la misma mierda que la derecha nacional madrileña, como se puede ver perfectamente en el Congreso y en el Parlamento Europeo. A cajcarla.
9 K 54
ehizabai #5 ehizabai *
#4 ¿Quién manda en Catalunya? El PSC.
¿Son delirios nazionalistas los del PSC? ¿Acaso esta trasnferencia la usará Junts si manda el PSC?
¿Pero cómo coño se normaliza, en nombre de valores de la izquierda, achacar que todos los putos catalanes son sospechosos de nazis?
Hasta los huevos del supremacismo xenófobo español de mierda, naturalizado hasta el extremo de plantear que una transferencia a una comunidad autónoma hay que evitarla porque los catalufos harán cosas nazis, aunque mande Illa, porque los catalanes son nazis per se...
2 K 42
manzitor #6 manzitor *
#5 Podemos esta ya en modo elecciones, como la derecha. Si cae Sánchez, a por ello.
0 K 12
#7 Turny
#5 Va gobernar PSC siempre? ¿hay posibilidades que la derecha catalana tome el poder? por que una vez transferida a ver como la devuelve.
0 K 6
ehizabai #8 ehizabai *
#7 Ya, claro, es por eso. ¿Se disuelve el ejército porque igual mañana gobernará VOX en España y a ver cómo evitamos eso?
¿Y si resulta que mañana VOX puede usar esa competencia no transferida y sigue el PSC en Catalunya?
A la mierda ya de tapar vuestras vergüenzas nacionalistas supremacistas proyectando a otros vuestras miserias.
0 K 10
#9 Turny
#8 Las probabilidades de que VOX gobierne son 0. Que Junts vuelva a gobernar no son 0.
0 K 6
ehizabai #10 ehizabai *
#9 perdona, en el siguiente gobierno estará VOX.
Junts, no se yo.
Es racismo puro. Disimulad un poquito.
0 K 10
Supercinexin #13 Supercinexin
#5 Hay maneras de pedir las cosas, y maneras de no pedirlas.

Los putos indepes catalanes son el ejemplo perfecto de lo segundo.

Los vascos aún eran simpáticos y tal, incluso con la ETA en los años de plomo caían bien a la gente. Pero, ¿los catalanes? Toda la vida han sido exactamente la misma mierda de la que tanto se supone que se quejan. Vergüenza ajena daba oírlos los años antes de la espantada aquella que hicieron que el resto de España, a izquierdas y a derechas, veíamos con asombro de…   » ver todo el comentario
1 K 27
ehizabai #15 ehizabai
#13 Si un catalán hubiera descrito a los españoles con generalizaciones como las que tú te permites usar con ellos, dirías tú que es una muestra más de lo nazis que son.
0 K 10
#11 re10
#4 Podemos = cordura 8-D
1 K 18
ehizabai #3 ehizabai *
Lo que más se parece a un español de derechas es un español de izquierdas...

Y lo de Podemos insinuando que todos los catalanes son por naturaleza racistas y sospechosos de nazis es puro, mero y simple supremacismo español.
2 K 42
#14 omega7767
#3 igual es mi comprensión lectora, ¿pero donde específicamente llama Podemos racista a todos los catalanes en esa noticia?
0 K 11
ehizabai #17 ehizabai
#14 ¿Cuál es el motivo de votar en contra del traspaso de la transferencia?
0 K 10
cocolisto #1 cocolisto
"El ‘no’ de Podemos ha despejado, además, una incómoda discusión interna en Sumar. Formaciones coaligadas como IU o Compromís habían expresado sus reticencias a la ley en su redacción actual, aunque se inclinaban por permitir su tramitación para introducir cambios en la fase de enmiendas.

La derrota parlamentaria parece por tanto inevitable al sumar 175 votos en contra frente a los apoyos insuficientes del bloque progresista invalidando el debate de toma en consideración que, tras seis meses de intentos fallidos de recabar apoyos, se ha fijado para el próximo miércoles".
2 K 35
#12 Pepepistolas
Bien hecho.
0 K 6

menéame