Podemos tumbará la transferencia de competencias de inmigración a Catalunya

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado la postura de la formación en los pasillos del Congreso justificando que “para leyes racistas, no se puede contar con los votos de Podemos”. Fuentes de la dirección han confirmado a posteriori que la iniciativa responde únicamente a la batalla electoral que Junts mantiene con Aliança Catalana, formación que ha recortado distancia en las encuestas. Podemos ha sostenido sus acusaciones al propio preámbulo de la norma, en el que se ha definido la inmigración como “un problema” y...