Podemos tumbará la transferencia de competencias de inmigración a Catalunya

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado la postura de la formación en los pasillos del Congreso justificando que “para leyes racistas, no se puede contar con los votos de Podemos”. Fuentes de la dirección han confirmado a posteriori que la iniciativa responde únicamente a la batalla electoral que Junts mantiene con Aliança Catalana, formación que ha recortado distancia en las encuestas. Podemos ha sostenido sus acusaciones al propio preámbulo de la norma, en el que se ha definido la inmigración como “un problema” y...
¿Son delirios nazionalistas los del PSC? ¿Acaso esta trasnferencia la usará Junts si manda el PSC?
¿Pero cómo coño se normaliza, en nombre de valores de la izquierda, achacar que todos los putos catalanes son sospechosos de nazis?
Hasta los huevos del supremacismo xenófobo español de mierda, naturalizado hasta el extremo de plantear que una transferencia a una comunidad autónoma hay que evitarla porque los catalufos harán cosas nazis, aunque mande Illa, porque los catalanes son nazis per se...
¿Y si resulta que mañana VOX puede usar esa competencia no transferida y sigue el PSC en Catalunya?
A la mierda ya de tapar vuestras vergüenzas nacionalistas supremacistas proyectando a otros vuestras miserias.
Junts, no se yo.
Es racismo puro. Disimulad un poquito.
Los putos indepes catalanes son el ejemplo perfecto de lo segundo.
Los vascos aún eran simpáticos y tal, incluso con la ETA en los años de plomo caían bien a la gente. Pero, ¿los catalanes? Toda la vida han sido exactamente la misma mierda de la que tanto se supone que se quejan. Vergüenza ajena daba oírlos los años antes de la espantada aquella que hicieron que el resto de España, a izquierdas y a derechas, veíamos con asombro de… » ver todo el comentario
Y lo de Podemos insinuando que todos los catalanes son por naturaleza racistas y sospechosos de nazis es puro, mero y simple supremacismo español.
La derrota parlamentaria parece por tanto inevitable al sumar 175 votos en contra frente a los apoyos insuficientes del bloque progresista invalidando el debate de toma en consideración que, tras seis meses de intentos fallidos de recabar apoyos, se ha fijado para el próximo miércoles".