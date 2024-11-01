edición general
Podemos pide a Sánchez denunciar a Israel ante la Corte Internacional por "secuestro ilegal" de españoles de la flotilla

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el "secuestro ilegal" de los activistas españoles enrolados en la flotilla rumbo a Gaza, un acto que ha definido como "crimen de guerra" y "terrorismo de Estado".

mmlv #4 mmlv
¿Hay secuestros legales?
1 K 21
Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 cualquier detencion que la policia haga
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y lo denunciara. pero luego jijiji jajaja, anda que no se esta viendo el postureo, son los maquiavelos del s XXI y nosotros como que no nos damos cuenta xD xD xD
1 K 16
BlackDog #3 BlackDog
#1 Cuando cambió de opinión y paso de decir que lo de genocidio tenia que decirlo la corte internacional a empezar a echar en cara que no se diga genocidio y aparecer con banderas de palestina en los mitines yo lo dije claramente, a este le importa una mierda palestina, va a rascar votos y lo mismo después de las elecciones vuelve a cambiar de opinión.

La borregada me frio a negativos y comentarios del tipo, mejor esto que no hacer nada...
1 K 27
Meritorio #9 Meritorio *
#1 la lentitud, y luego la tibieza de las reacciones del PSOE, se parecen mucho a complicidad con el genocidio. Hace tiempo que debían estar rotas todas las relaciones comerciales y diplomáticas, no sólo ese embargo de armas que al parecer no lo es tanto.
0 K 10
SegarroAmego #12 SegarroAmego *
Ya tardaban en asomar la chepa para decir tonterias
0 K 7
#6 NanakiXIII
Hay que ser... en fin... Se trae primero a los detenidos y después haces lo que sea.

Vas a denunciar qué cuando estarán los diplomáticos españoles haciendo las gestiones para que los liberen. Qué pretende, que los israelitas les acusen de algo y los retengan allí indefinidamente?
0 K 7
Meritorio #7 Meritorio
#6 vaya hombre... Los secuestrados no quieren que "hagan gestiones para que los liberen". Quieren que hagan gestiones para acabar con el genocidio. Para eso han ido a Gaza sabiendo los riesgos que corrían.
0 K 10
Lekuar #11 Lekuar
#7 Bueno, pero el deber de un gobierno es el bien de sus ciudadanos, independientemente de lo que esos ciudadanos hayan decidido hacer.
0 K 7
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Por matar niños no, por secuestrar un barco. Anda ya, iros por ahí perroflautas
8 K -30
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
#2 ¿Israel ha matado a niños españoles en aguas internacionales?
1 K 19
#10 Toponotomalasuerte
#2 lo bueno de que os vengáis tan arriba es que la gente empiece a veros como sois y lo que hay detrás de esa pobre retórica cuñadil.
1 K 21

