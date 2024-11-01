Podemos pide a Sánchez denunciar a Israel ante la Corte Internacional por "secuestro ilegal" de españoles de la flotilla

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el "secuestro ilegal" de los activistas españoles enrolados en la flotilla rumbo a Gaza, un acto que ha definido como "crimen de guerra" y "terrorismo de Estado".
La borregada me frio a negativos y comentarios del tipo, mejor esto que no hacer nada...
Vas a denunciar qué cuando estarán los diplomáticos españoles haciendo las gestiones para que los liberen. Qué pretende, que los israelitas les acusen de algo y los retengan allí indefinidamente?