·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14700
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7265
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5984
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
7416
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4346
clics
Irán atacó el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Las consecuencias del ataque con misiles quedaron grabadas en video.(Ruso)
más votadas
581
La prensa de Alemania acorrala a Merz por su silencio ante Trump tras las amenazas a España
525
Meloni rompe cinco días de silencio sobre el ataque a Irán y aclara: “No estamos en guerra y no queremos entrar”
421
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
503
Estados Unidos: “no podemos permitirnos mantener abiertos nuestros hospitales, pero ¿podemos permitirnos gastar mil millones de dólares al día en bombardear Irán?” [EN]
607
Le Monde pone de relieve el servicio de pseudoperiodistas españoles a la extrema derecha: de Vito Quiles a Jiménez Losantos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
Podemos se opone al envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre: supone "participar en una guerra ilegal"
Belarra insta a Sánchez que demuestre su 'No a la guerra' con la clausura de las bases de Rota y Morón
|
etiquetas
:
podemos
,
chipre
,
cristobal colon
,
iran
,
guerra
,
psoe
1
0
0
K
9
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
9
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
IsraelEstadoGenocida
No creo que a los chipriotas les importe mucho si la guerra es legal o no... seguro que agradecen la ayuda para defenderse.
1
K
23
#2
camvalf
#1
completamente de acuerdo
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente