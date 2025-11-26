edición general
9 meneos
9 clics
Podemos culpa a Pedreño de "negligencia política" ante el incendio del Santa Lucía

Podemos culpa a Pedreño de "negligencia política" ante el incendio del Santa Lucía

La portavoz regional de Podemos, María Marín, afirmaba en febrero de 2024, después de un trágico incendio en un edificio en Valencia, que "Cartagena y la Región de Murcia no se pueden permitir ningún riesgo en un hospital con casi 700 camas y que es el principal del área 2 de Salud". Se refería al Santa Lucía, un centro hospitalario en el que varias plantas han ardido este miércoles por la mañana, obligando tanto a pacientes y personal sanitario a ser evacuados.

| etiquetas: negligencia política , incendio de hospital , consejero pedreño
7 2 0 K 94 actualidad
sin comentarios
7 2 0 K 94 actualidad

menéame