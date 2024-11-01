Pocos envíos de cocaína se dirigen a EEUU desde Venezuela [EN]  

Los datos de la DEA respaldan la idea de que es poco probable que la persecución de los buques venezolanos reduzca significativamente el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos. Como muestra la siguiente infografía, Venezuela no es ni un gran productor ni un punto de tránsito principal de la cocaína destinada a Estados Unidos. Trump afirmó que se había encontrado fentanilo a bordo. Los expertos lo discuten, señalando que Venezuela no produce fentanilo.