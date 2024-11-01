edición general
9 meneos
23 clics
Pocos envíos de cocaína se dirigen a EEUU desde Venezuela [EN]

Pocos envíos de cocaína se dirigen a EEUU desde Venezuela [EN]  

Los datos de la DEA respaldan la idea de que es poco probable que la persecución de los buques venezolanos reduzca significativamente el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos. Como muestra la siguiente infografía, Venezuela no es ni un gran productor ni un punto de tránsito principal de la cocaína destinada a Estados Unidos. Trump afirmó que se había encontrado fentanilo a bordo. Los expertos lo discuten, señalando que Venezuela no produce fentanilo.

| etiquetas: statista , cocaina , fentanilo , venezuela , trump , mentiras , datos , dea
8 1 0 K 111 actualidad
6 comentarios
8 1 0 K 111 actualidad
#1 concentrado
Da igual, en lo que están pensando es en los muchos envíos de petróleo que se dirigirán a EEUU desde Venezuela en cuando pongan a un gobierno títere.
2 K 52
Findeton #3 Findeton
#1 Gobierno títere ya hay y mucho petróleo venezolano va a China/Rusia para pagar deudas de Maduro con esos países.
0 K 13
#2 Daniel2000 *
Pero ni Colombia ni Ecuador tiene petróleo ...

Me juego la cuenta, que las principales empresas petróliferas de los USA ya se han repartido en en mapa los yacimientos petróliferos de Venezuela, como hicieron en Irak en el 2003
2 K 42
colipan #5 colipan
Preguntar al PP por donde la traen
1 K 30
Elanarkadeloshuevos #4 Elanarkadeloshuevos
¿Porque no tiran por el ya clásico "armas de destrucción masiva"?
1 K 26
#6 Daniel2000
#4 Eso no cuela ni al mas fanático ... por eso dicen lo de las drogas.

Por cierto, según ellos atacan a los exportados de drogas venezolanos ... a los importadores de drogas gringos ... los dejan en paz.
2 K 42

menéame