edición general
7 meneos
8 clics
La pobreza crece en Canarias pese al aumento de la creación de empleo

La pobreza crece en Canarias pese al aumento de la creación de empleo

La pobreza aumentó en Canarias un 21,6% en 2025, según se desprende de los datos publicados por la Seguridad Social. En concreto, el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital –la prestación dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad, cuya cuantía media mensual se sitúa en torno a los 475 euros por hogar– se incrementó en 6.866 prestaciones durante el último año. La evolución no es exclusiva del Archipiélago, sino que se enmarca en una tendencia generalizada a nivel nacional: todas las comunidades autónomas registraron aumentos.

| etiquetas: canarias , pobreza , empleo
6 1 0 K 57 Canarias
4 comentarios
6 1 0 K 57 Canarias
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Que usen el nuevo modelo de medicion que usa Milei en Argentina, y bajara al momento! xD
3 K 48
comadrejo #4 comadrejo
#1 Con precios mas altos que en España y con jubilados cobrando 300 dólares usa pero con menos pobreza que en España. El Mileigrazo. :troll: :troll:

www.youtube.com/watch?v=ruOjD7ftzcQ
0 K 11
sotillo #2 sotillo
Eso no es empleo, eso que hacen es abusar de las necesidades de la gente, empleo es cuando el beneficio es mutuo
0 K 11
#3 BoosterFelix
Es que no entendéis la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo que tenemos aquí. Yo os la explico: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la justificación lógica de la esclavitud capitalista.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame