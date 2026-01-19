La pobreza crece en Canarias pese al aumento de la creación de empleo

La pobreza aumentó en Canarias un 21,6% en 2025, según se desprende de los datos publicados por la Seguridad Social. En concreto, el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital –la prestación dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad, cuya cuantía media mensual se sitúa en torno a los 475 euros por hogar– se incrementó en 6.866 prestaciones durante el último año. La evolución no es exclusiva del Archipiélago, sino que se enmarca en una tendencia generalizada a nivel nacional: todas las comunidades autónomas registraron aumentos.