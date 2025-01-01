La población de elefantes cae de unos 12 millones a apenas 400.000 ejemplares en el último siglo

La población de elefantes ha descendido de unos 12 millones a apenas 400.000 ejemplares en el último siglo, una caída que refleja el «drama» que atraviesan estas especies, según ha alertado a EFE Luis Suárez, Coordinador de Conservación de WWF España, en el marco del Día Mundial del Elefante, que se conmemora este martes. De acuerdo con los datos publicados por WWF España en 2024, de las tres especies de elefante que existen -dos africanas (elefante de sabana y el de bosque), y una asiática-, en solo 30 años ha desaparecido el 90 % de los