La población de elefantes cae de unos 12 millones a apenas 400.000 ejemplares en el último siglo

La población de elefantes ha descendido de unos 12 millones a apenas 400.000 ejemplares en el último siglo, una caída que refleja el «drama» que atraviesan estas especies, según ha alertado a EFE Luis Suárez, Coordinador de Conservación de WWF España, en el marco del Día Mundial del Elefante, que se conmemora este martes. De acuerdo con los datos publicados por WWF España en 2024, de las tres especies de elefante que existen -dos africanas (elefante de sabana y el de bosque), y una asiática-, en solo 30 años ha desaparecido el 90 % de los
Pero dicho esto, hay esperanza ya que en los 80s ya habían bajado a unos 600.000, es decir en unos 40-50 años se perdieron en torno a 11.400.00, pero en los últimos 45 años se redujeron "sólo" en 200.000, es decir, se consiguió reducir la sangría brutal de las décadas anteriores de una pérdida de unos 3 millones de media, a menos de 67.000 por década... que sí, que siguen siendo mucho, pero tal y como… » ver todo el comentario
Presidente de honor de WWF y de excursión a África para matar elefantes. Tiene uebos¹ la cosa.
¹ RAE
uebos
Del lat. opus. m. desus. Necesidad, cosa necesaria.
...que tío.
Como los tiene.