La población de animales de compañía en Sevilla supera ya el medio millón de habitantes

La provincia de Sevilla cuenta con 512.795 animales de compañía, de los cuales 13.826 son perros considerados potencialmente peligrosos, según los datos más recientes del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía (RAIA). De los más de medio millón de mascotas en Sevilla, 434.924 son perros, 73.608 gatos, 3.394 hurones y 869 otros animales domésticos. En cuanto a la distribución total de animales domésticos, Sevilla ocupa el segundo puesto en Andalucía, tanto en perros como en gatos, solo por detrás de Málaga.

Pertinax #8 Pertinax *
#0 ¿Por qué has eliminado el porcentaje de perros potencialmente peligrosos del titular si es parte importante de la noticia?
1 K 38
Orange_Noticias #10 Orange_Noticias *
#8 para hacer la gilipollez del doble sentido, microblogging de manual

es bromista la amiga www.meneame.net/user/Leclercia_adecarboxylata/history
0 K 19
Orange_Noticias #7 Orange_Noticias *
De gramática fatal. Es incorrecto utilizar "población de habitantes" cuando son animales y refieren una ciudad humana en la misma frase .
Como cuando se habla de "asesinato" en animales.
Lo siguiente es pulpo como animal de compañía.

ha hecho la gracia de alterar el titular original: microblogging, y suspenso con "muy deficiente" en lengua castellana.
este es el titular original: Sevilla registra más de medio millón de animales de compañía, con casi 14.000 perros potencialmente peligrosos

dle.rae.es/población
0 K 19
#1 DenisseJoel
Y siguen sin tener derecho al voto.
0 K 11
#2 Mosquitón *
#1 Porque los perros tendrían mayoría absoluta y los hurones quedarían fuera del Parlamento
0 K 6
#3 DenisseJoel *
#2 y los hurones quedarían fuera del Parlamento

No sí usamos a la especie como circunscripción. :troll:
0 K 11
#4 Mosquitón
#3 Son 3.000 frente a 434.000 perros y 73.000 gatos. No alcanzan el 3% necesario para entrar. Yo creo que ni las firmas para presentarse.
0 K 6
#5 DenisseJoel
#4 ¿Sabes que población tiene Fuerteventura? ¿Y Soria? Te doy una pista: su población no llega al 0,5% del total de España.
0 K 11
#9 Mosquitón
#5 Sí, y Teruel consiguió parlamentarios y la isla del Hierro tiene un senador, pero como partido político, con 3.000 frente a 400.000 no vas muy lejos. Y qué poco sentido del humor, leche. Parece que no habéis pillado la indirecta de "los hurones se quedarían fuera".
0 K 6
neo1999 #6 neo1999
Cada vez veo más gente que antes paseaba un perro ahora pasean 2 perros. En mi barrio los pisos no llegan a 60 m2 útiles.
0 K 10
#11 encurtido
Hartísimo de perros en ciudades, metidos en pisos. Si un candidato a la alcaldía metiera en su programa la prohibición de perros como mascota en el municipio, le voto sin tener en cuenta el resto de su programa ni de los demás candidatos.

Ya sé que los meneantes somos un ejemplo de civismo que siempre recogen los residuos de sus mascotas, pero es fácil encontrar cagadas por las aceras o el suelo estropeado por las meadas. Y a todo esto sin haber empezado a hablar de perros peligrosos.
0 K 7

