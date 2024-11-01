La población de animales de compañía en Sevilla supera ya el medio millón de habitantes

La provincia de Sevilla cuenta con 512.795 animales de compañía, de los cuales 13.826 son perros considerados potencialmente peligrosos, según los datos más recientes del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía (RAIA). De los más de medio millón de mascotas en Sevilla, 434.924 son perros, 73.608 gatos, 3.394 hurones y 869 otros animales domésticos. En cuanto a la distribución total de animales domésticos, Sevilla ocupa el segundo puesto en Andalucía, tanto en perros como en gatos, solo por detrás de Málaga.
Ya sé que los meneantes somos un ejemplo de civismo que siempre recogen los residuos de sus mascotas, pero es fácil encontrar cagadas por las aceras o el suelo estropeado por las meadas. Y a todo esto sin haber empezado a hablar de perros peligrosos.