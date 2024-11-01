edición general
PMA alerta de que 4,4 millones de somalíes corren riesgo de padecer hambre aguda este año

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) alertó este viernes de que 4,4 millones de personas en Somalia están en riesgo de padecer inseguridad alimentaria aguda durante este año, debido a la sequía y la falta de financiación humanitaria. "Muchas familias lo han perdido todo y muchas ya están al borde de la hambruna. Sin apoyo alimentario de emergencia inmediato, las condiciones empeorarán rápidamente”, adelantó el director de Preparación y Respuesta ante Emergencias del PMA, Ross Smith, en un comunicado.

Torrezzno #1 Torrezzno
No les puede dar IA para que coman el Sam Altman este? O es que está ocupada arreglando lo de morirse .... (Para ellos claro)
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Como no puede ser de otra forma, es culpa nuestra
BlackDog #2 BlackDog
Habrá que traerlos a todos a España para que no se mueran de hambre
riz #3 riz
#2 O podríamos empezar por dejar de sobreexplotar sus aguas y dejar de usarlos como vertedero de residuos tóxicos de occidente.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#2 Históricamente, Somalia fue dividida entre potencias europeas (Italia, Gran Bretaña y Francia) entre 1884 y 1960, lo que fragmentó estructuras sociales y estableció fronteras arbitrarias. En la época moderna, la inestabilidad ha sido exacerbada por la explotación de sus recursos y la intervención internacional

Pero tu sigue con tus gilipolleces de cuñado agitador.
