PMA alerta de que 4,4 millones de somalíes corren riesgo de padecer hambre aguda este año

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) alertó este viernes de que 4,4 millones de personas en Somalia están en riesgo de padecer inseguridad alimentaria aguda durante este año, debido a la sequía y la falta de financiación humanitaria. "Muchas familias lo han perdido todo y muchas ya están al borde de la hambruna. Sin apoyo alimentario de emergencia inmediato, las condiciones empeorarán rápidamente”, adelantó el director de Preparación y Respuesta ante Emergencias del PMA, Ross Smith, en un comunicado.