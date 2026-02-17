El plomo en la Antigua Roma [Eng]

El plomo influyó en la vida cotidiana de la antigua Roma de forma similar a como lo hace el plástico hoy en día, según una nueva revisión académica que reexamina el uso del metal. El estudio, publicado en el Journal of Roman Archaeology, reúne fuentes escritas, hallazgos arqueológicos y análisis químicos de restos humanos. Los investigadores dicen que la evidencia combinada pinta un cuadro más cuidadoso de la exposición al plomo en la antigüedad, que evita afirmaciones generalizadoras y en cambio resalta la variación según la edad, el lugar y