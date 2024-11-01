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Dytective, la plataforma española contra la dislexia que llega a 5.000 colegios: "Estamos más cerca de superar barreras"
Mejora las habilidades lectoras y escritoras de los niños mediante un formato de videojuego con más de 42.000 ejercicios personalizados
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tommyx
"Más cerca de barrear las superas"
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#2
iconoclasta
Oportunidad perdida para poner en el titular "Cerca barreras de estamos superar más".
lo siento
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carademalo
"Estamos más persa de mucerar carreras".
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