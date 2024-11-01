edición general
5 meneos
21 clics
Dytective, la plataforma española contra la dislexia que llega a 5.000 colegios: "Estamos más cerca de superar barreras"

Dytective, la plataforma española contra la dislexia que llega a 5.000 colegios: "Estamos más cerca de superar barreras"

Mejora las habilidades lectoras y escritoras de los niños mediante un formato de videojuego con más de 42.000 ejercicios personalizados

| etiquetas: dytective , dislexia , videojuego
5 0 0 K 64 tecnología
3 comentarios
5 0 0 K 64 tecnología
tommyx #1 tommyx
"Más cerca de barrear las superas" :-D
1 K 21
#2 iconoclasta
Oportunidad perdida para poner en el titular "Cerca barreras de estamos superar más".

lo siento
0 K 15
carademalo #3 carademalo
"Estamos más persa de mucerar carreras". :troll:
0 K 12

menéame