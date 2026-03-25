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Una plataforma ciudadana denuncia ante la Fiscalía a 451 españoles alistados en el ejército israelí

Guadalajara con Palestina pide diligencias por crímenes de guerra y genocidio contra ciudadanos españoles que han participado en la ofensiva sobre Gaza.

| etiquetas: gaza , sionismo , genocidio , israel , españa , justicia
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2 comentarios
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#1 diablos_maiq
¿Segura que no habla de Fahrenheit 451?
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menéame