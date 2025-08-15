edición general
Las plantas pirófilas, especies "acostumbradas al fuego"

Hay especies con mayor resistencia al fuego. Son las plantas pirófilas, variedades con mecanismos para adaptarse donde los incendios son frecuentes.

