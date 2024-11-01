Los planetas se alinean en febrero de 2026: así puedes verlos

Los “desfiles planetarios” vuelven cada cierto tiempo porque los planetas orbitan en un mismo plano aproximado, la eclíptica, que desde la Tierra vemos como una línea imaginaria sobre la que se colocan el Sol, la Luna y los planetas. En la práctica no se alinean como cuentas en un hilo en el espacio, sino que coinciden en nuestro punto de vista, y por eso la sensación de espectáculo depende tanto de la hora, el horizonte y la paciencia. Si estos días has leído sobre una alineación planetaria a finales de febrero de 2026, no eres el único.