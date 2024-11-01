Plan urbanístico rechazado debido a afecciones al idioma galés [ENG]

Se han rechazado las propuestas para construir 25 viviendas en un pueblo rural, que habían generado temores sobre el impacto negativo que la urbanización podría tener en la lengua galesa. El pueblo es una zona donde el 80% de los residentes habla galés. Una consulta pública también puso de manifiesto diversas preocupaciones, entre ellas el temor a una urbanización excesiva y a que se produjera un daño sustancial al carácter y al equilibrio lingüístico de la comunidad.