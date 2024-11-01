El plan secreto de Estados Unidos para invadir Canadá

En 1917, el Imperio Británico se alzase como auténtico vencedor, saliéndose reforzado del conflicto: se anexionó las colonias alemanas y continuó siendo la mayor potencia naval y comercial del mundo. Esta amenaza latente hizo que EEUU trabajase en un plan que se conoció como el Plan Rojo. Se trataba de un plan detallado para enfrentarse al Imperio británico, en el cual se consideraba Canadá, con el código de color carmesí, como el principal escenario de las operaciones militares, dada su cercanía estratégica a EEUU.